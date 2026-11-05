Sin dinero para hotel ni comida: el drama de pasajeros por vuelos cancelados en Santa Marta

Dos vuelos fueron cancelados y otros presentaron demoras en el aeropuerto Simón Bolívar. Foto: Caracol Radio

La operación aérea en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta se vio afectada este miércoles 4 de noviembre por una falla técnica en los sistemas de visualización radar del Centro de Gestión Aeronáutica de Bogotá.

La contingencia ocasionó la cancelación de dos vuelos y demoras en otros itinerarios, principalmente de pasajeros que tenían previsto viajar hacia la capital del país.

Entre los afectados está Jaime Alarcón, visitante de Bogotá, de 79 años, quien viajaba con su esposa de 75. Aseguró que les notificaron la cancelación apenas una hora y media antes del vuelo.

“No tenemos plata para hotel ni para comer y ellos no responden por nada. Yo tengo 79 años, mi esposa 75 y no aguantamos un aguantón de hambre”, manifestó.

Una situación similar vivió Victoria Ordóñez, quien tenía previsto viajar a las 9:30 de la noche hacia Bogotá, pero su vuelo fue reprogramado para las 7:00 de la mañana del día siguiente.

“Estamos acá porque no tenemos dinero para costearnos la estadía acá”, expresó la pasajera.

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La contingencia también tuvo repercusiones en otras terminales aéreas del país, con reportes de demoras y cancelaciones en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta y Riohacha.

En el balance nacional, LATAM confirmó ocho vuelos cancelados, equivalentes a 16 frecuencias, mientras que CLIC reportó diez vuelos cancelados. Wingo también informó demoras en algunos itinerarios.

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que la falla técnica fue superada y que los sistemas recuperaron sus condiciones de estabilidad operacional.

Aunque las operaciones comenzaron a normalizarse, la entidad recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, debido a que todavía pueden presentarse cambios en los itinerarios por las afectaciones que dejó la contingencia.