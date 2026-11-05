Dengue supera los 7.458 casos en el Magdalena y deja siete menores fallecidos

La situación del dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del Magdalena. El departamento supera los 7.458 casos notificados durante 2026 y registra siete menores de edad fallecidos por esta enfermedad, un panorama que preocupa especialmente por la afectación en la población infantil.

De acuerdo con la información entregada por Luis Eduardo Abello, médico pediatra y asesor externo de la Secretaría de Salud del Magdalena, las muertes de los menores se distribuyen en cinco municipios: dos en Ciénaga, una en Santa Bárbara de Pinto, una en Nueva Granada, dos en Zapayán y una en El Retén.

El especialista calificó la incidencia del dengue como «un dolor de cabeza» para las autoridades y explicó que no es posible establecer una cifra global de todas las personas afectadas, debido a que existen casos subclínicos, que no presentan manifestaciones evidentes, y otros clínicos que sí pueden identificarse y notificarse.

«No podemos tener un dato global de cuántas personas están afectadas», explicó Abello, al señalar que los registros oficiales corresponden principalmente a los casos que pueden ser identificados mediante los servicios de salud.

Acciones para contener el dengue en el Magdalena

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud departamental adelanta labores de identificación de los focos con mayor incidencia para orientar las intervenciones en los territorios más afectados.

Según Abello, las estrategias incluyen jornadas de sensibilización comunitaria para reconocer los signos de alarma y acudir oportunamente a los servicios médicos, además del fortalecimiento de las capacidades del personal asistencial en los protocolos para el diagnóstico y manejo de la enfermedad.

El médico también indicó que se han fortalecido las pruebas diagnósticas tempranas en los centros de salud habilitados del departamento, con el propósito de facilitar la identificación oportuna de los casos y mejorar la atención de los pacientes.

Las autoridades reiteran la importancia de no bajar la guardia frente al dengue, especialmente en los hogares donde hay niños, y de consultar oportunamente ante síntomas que puedan indicar complicaciones.