Tráfico de fauna en Magdalena dejó 480 babillas muertas: las llevaban hacinadas en un furgón

El caso fue detectado por la Policía Nacional durante un operativo en la carretera que comunica a Santa Ana con Pijiño del Carmen. Foto: Corpamag

Las condiciones en las que eran transportadas 1.600 babillas terminaron provocando la muerte de 480 de estos reptiles en el sur del Magdalena. El caso fue detectado por la Policía Nacional durante un operativo en la carretera que comunica a Santa Ana con Pijiño del Carmen.

Los animales viajaban dentro de un furgón, distribuidos en costales de fique y canastillas, sin espacio suficiente para movilizarse y en condiciones inadecuadas para su transporte.

Durante la inspección, los uniformados encontraron los ejemplares y solicitaron el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, para determinar su estado y adelantar las acciones correspondientes.

La valoración permitió establecer que 480 babillas habían muerto, algunas de ellas en avanzado estado de descomposición. Las otras 1.120 permanecían con vida y fueron trasladadas para su posterior liberación en cuerpos de agua con condiciones apropiadas para su supervivencia.

Por este caso, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el presunto tráfico ilegal de fauna silvestre.

Corpamag advirtió que el hacinamiento, la falta de ventilación y el confinamiento prolongado generan graves afectaciones físicas en estos animales, incluso cuando sus manifestaciones de dolor no son fácilmente perceptibles.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar la extracción, comercialización y tenencia ilegal de especies silvestres, teniendo en cuenta que las babillas cumplen funciones importantes en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos del departamento.