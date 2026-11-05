Secretaría de Movilidad de Santa Marta denuncia presuntas fallas en el servicio de ambulancias

Santa Marta

La secretaria de Movilidad de Santa Marta, Sarita Vives, denunció públicamente presuntas irregularidades en la prestación del servicio de ambulancias en la ciudad. La situación quedó en evidencia luego del incendio registrado en el barrio Santa Cruz, donde murieron dos menores de edad y una adulta mayor. La funcionaria aseguró que, pese a los reiterados llamados de emergencia, ninguna ambulancia llegó al lugar para atender a las víctimas.

Según relató Vives, desde las 6:15 de la mañana del día de la tragedia se realizaron solicitudes de atención a través de la línea 123 y de los canales de comunicación con la Policía Metropolitana, con el propósito de coordinar el envío de ambulancias. Sin embargo, afirmó que los llamados se repitieron a las 6:30 y posteriormente en varias oportunidades, sin obtener respuesta.

“Yo me encontré con un hecho y hay que resaltarlo aquí, y es que una paramédico que llegó y auxilió a los niños, y me erizó porque de verdad que son hechos que ninguna familia quisiera pasar, nos manifestó en su momento que ella no pudo salvar a los niños porque no tenía cómo abrirle o la garganta a los menores que venían en ese estado del incendio que había sucedido”, dijo la secretaria de Movilidad, Sarita Vives.

La secretaria aseguró que esta situación pone nuevamente en evidencia los problemas que, según su denuncia, existen alrededor del manejo de las ambulancias en Santa Marta. En ese sentido, señaló que se debe acabar con lo que calificó como una “guerra del centavo” y una presunta mafia en la operación de estos vehículos.

Vives anunció que, desde la Secretaría de Seguridad, dependencia que también tiene a su cargo, insistirá en las investigaciones y llevará la denuncia hasta las últimas consecuencias, con el propósito de establecer responsabilidades frente a las fallas en la atención de emergencias.

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“Insistiremos en que estas ambulancias tienen que parar esa guerra del centavo, esa mafia que tienen en el distrito de Santa Marta se tiene que acabar y desde la Secretaría de Seguridad, que también en estos momentos estoy encargada por el señor alcalde, llevaremos hasta las últimas consecuencias esa denuncia que hicimos de manera informal ese día”, puntualizó.

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