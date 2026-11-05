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05 nov 2026 Actualizado 11:46

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La Policía Metropolitana de Santa Marta cumple 14 años al servicio de la ciudadanía

En su etapa inicial fue conformada con aproximadamente 1.930 uniformados y desarrolla su servicio en Santa Marta y los municipios de Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Palermo y el corregimiento de Guachaca.

La Policía Metropolitana de Santa Marta cumple 14 años al servicio de la ciudadanía/ MESAN

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La Policía Metropolitana de Santa Marta fue creada mediante la Resolución 02592 del 25 de julio de 2012 y activada oficialmente el 4 de agosto de 2012, como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer las capacidades de prevención, vigilancia, investigación y control del delito en la capital del Magdalena y su área metropolitana.

En su etapa inicial, la unidad fue conformada con aproximadamente 1.930 efectivos, entre personal trasladado y nuevos uniformados, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a las necesidades de seguridad.

La unidad desarrolla su servicio en Santa Marta y los municipios de Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Palermo y el corregimiento de Guachaca. Según la información entregada por las autoridades, desde su creación, ha logrado 1.546 capturas por diferentes delitos, la recuperación de 22 automotores y 191 motocicletas, la incautación de 102 armas de fuego y la realización de 190 allanamientos.

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Durante el 2026, en materia de prevención y gestión comunitaria, la Policía Comunitaria desarrolló 6.634 jornadas, la Patrulla Púrpura adelantó 337 campañas. Asimismo, se articularon 12 gremios a través de las redes de apoyo, comunicaciones y apoyo solidario; se vincularon 57 empresas a la estrategia de Zonas Seguras, con 1.829 participantes; la gestión comunitaria interinstitucional registró 3.765 participantes; el programa Jóvenes a lo Bien contó con 346 beneficiarios y los encuentros comunitarios reunieron a 213 ciudadanos.

Actualmente, la institución está a cargo del coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate oriundo de Pasto, Nariño. Ingresó a la Policía Nacional en el año 2001, iniciando su formación y trayectoria como oficial de la institución. Durante su trayectoria institucional ha desempeñado funciones y cargos en unidades estratégicas de la Policía Nacional, entre ellos, en la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en diferentes regiones del país; en el Área y la Oficina de Control Interno (ARCOI/OCINT), donde ejerció como subjefe y jefe de Control Interno; así como en el Subcomando y Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta (MECUC), desempeñándose como encargado (E).

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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