El actor Adam Driver afirmó que ya culminó su etapa como Kylo Ren en “Star Wars”: “Se acabó”

Malas noticias para los fanáticos de “La guerra de las galaxias”: el actor estadounidense Adam Driver descartó cualquier posibilidad de regresar como Kylo Ren.

En un episodio reciente de “The Rich Eisen Show”, Eisen le preguntó a Driver si creía que volvería a interpretar al villano de la franquicia.

El actor de “Historia de un matrimonio” respondió:

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¿Por qué rechazaron la propuesta?

“Sí, se acabó... Nada más de ‘Star Wars’. Intentamos hacer una más, pero ellos dijeron: ‘No, él está muerto’”, refiriéndose a los ejecutivos de Disney, Bob Iger y Alan Bergman, quienes rechazaron el guion de una película independiente centrada en Kylo Ren que él había propuesto junto a Steven Soderbergh.

“Siempre me interesó hacer otro ‘Star Wars’. Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos. Se lo presentamos a Bob Iger y a Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo podía estar vivo. Y eso fue todo”, comentó Driver en aquel momento.

Durante la entrevista, Driver continuó explicando y reiterando que Soderbergh estaba vinculado al proyecto como director, y añadió:

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“Trabajamos en ello durante unos años, de forma seria y comprometida. Junto a Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo, logramos crear un guion realmente bueno. Todos participamos en él... Fue fantástico. Estuvo genial. Pero, ya sabes, la decisión no depende de mí”, explicó.

¿Regresaría si resucitaran el proyecto?

A continuación, Eisen le preguntó a Driver si regresaría en caso de que alguien “resucitara” el proyecto:

“Si quisieran hacerlo, perfecto. Pero no depende de nosotros... No es nuestra decisión. Aunque creo que esa oportunidad ya pasó”, respondió Driver.