‘Rutalito de la Ruana’ recorrerá Boyacá para recolectar residuos electrónicos

Corpoboyacá espera poder recolectar en esta campaña más de 30 toneladas de residuos posconsumo.

Tunja

Corpoboyacá, en alianza con el Grupo Puntos Verdes Lito, puso en marcha la estrategia ‘Rutalito de la Ruana’, una campaña que busca recolectar pilas, baterías, bombillos, computadores, electrodomésticos, cables y otros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en empresas e instituciones de Boyacá.

La iniciativa contempla recorridos por diferentes municipios para recoger estos elementos y garantizar que reciban un manejo ambiental adecuado, evitando que terminen en los rellenos sanitarios o sean mezclados con la basura común.

Juan David Fernández Hernández, coordinador de relaciones corporativas de Puntos Verdes, manifestó que la organización participa como sistema de recolección selectiva y gestor autorizado de este tipo de residuos.

“Buscamos que todas las personas y empresas de Boyacá puedan gestionar adecuadamente estos residuos, ya que tienen componentes peligrosos que pueden afectar la salud humana y también al medio ambiente”.

El representante de Puntos Verdes destacó que la jornada también busca generar conciencia sobre la disposición correcta de estos materiales e invitó al sector empresarial a sumarse a la campaña.

“No solamente vamos a estar recogiendo en cada punto, en cada empresa, sino también vamos a estar generando conciencia ambiental y social. Por eso queremos invitar a todas las empresas de Boyacá a que se vinculen en esta jornada”.

Entre los elementos que se están recogiendo se encuentran pilas, baterías, bombillos, computadores, electrodomésticos grandes y pequeños y cables. Fernández recordó que los aparatos que funcionan con energía o acumuladores no deben depositarse en los residuos ordinarios.

“Todo lo que haya funcionado con energía, pila o acumulador no debe ir a la basura común, sino que debe ser gestionado mediante este tipo de actividades”.

La expectativa de la campaña es recolectar más de 30 toneladas de residuos electrónicos en el departamento. Según Fernández, ya se han vinculado municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, Tunja y Puerto Boyacá, además de diferentes entidades y empresas.

Con esta estrategia, Corpoboyacá y Puntos Verdes Lito buscan fortalecer la gestión responsable de los residuos posconsumo y promover prácticas de economía circular en el territorio.