CUT anuncia movilización nacional para el 19 de noviembre contra reforma tributaria

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá señala que habrá paro nacional el 19 de noviembre / Foto: W Radio.

Tunja

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) confirmó su participación en el paro nacional convocado para el próximo 19 de noviembre, en rechazo al proyecto de rescate fiscal que tramita el Gobierno nacional y que, según las organizaciones sindicales, tendría efectos sobre la economía de los sectores más vulnerables.

William Ruíz, secretario de la CUT en Boyacá, indicó que la principal preocupación está relacionada con los posibles nuevos impuestos y los cambios en el IVA que contempla la iniciativa, especialmente sobre productos de la canasta familiar.

“Ya está confirmada la gran movilización o paro para el día 19. El motivo que nos convoca es el proyecto de ley que presenta el Gobierno nacional, denominado rescate fiscal o una reforma tributaria. Creemos que va contra la clase más desfavorecida del país, especialmente los sectores más pobres”, manifestó Ruíz.

El dirigente sindical señaló que la convocatoria busca reunir a trabajadores, campesinos, estudiantes, sindicatos y ciudadanía en general, para expresar su rechazo a las medidas que, consideran, podrían afectar el costo de vida de los colombianos.

“Vamos a convocar al pueblo, a todos los pueblos, a los sindicatos, a la clase trabajadora, a los campesinos, a los estudiantes y a la comunidad en general, a quienes nos afecta el IVA y los impuestos sobre los productos de la canasta familiar”, agregó.

Frente a los puntos de concentración en el departamento, Ruíz indicó que todavía no se ha definido la logística de la jornada. Sin embargo, anticipó que Tunja sería el principal escenario de la movilización.

“Hasta ahora no nos hemos reunido. Tenemos una reunión el día viernes con el comité de paro departamental, el mismo que se conformó para el estallido social. Lo más probable es que la concentración se realice en la ciudad de Tunja”, explicó el representante de la CUT.

La decisión sobre los recorridos, horarios y posibles concentraciones en otros municipios de Boyacá se conocerá después de este encuentro.