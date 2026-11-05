Guateque reúne al sector de las loterías en el V Congreso Nacional de 2026

Guateque

El departamento de Boyacá es sede del V Congreso Nacional de Loterías y Distribuidores de Colombia 2026, que se desarrolla en el Hotel Sunuba, en Guateque, con la participación de cerca de 140 invitados de diferentes regiones del país.

El encuentro, que se extenderá hasta el sábado, reúne a gerentes de loterías, distribuidores, representantes de la fuerza de ventas y directivos de entidades como Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. La agenda contempla espacios académicos, intercambios empresariales y conversaciones sobre el futuro del sector.

El gerente de la Lotería de Boyacá, Diego Fabián Hernández, destacó la importancia de realizar este encuentro en el departamento.

“Va a ser un encuentro desde este jueves hasta el día sábado, donde contaremos con los distribuidores a nivel nacional, con la presencia del director de Coljuegos, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, nuestra fuerza de venta y, desde el punto de vista académico, lo que se viene para el sector y temas de relevancia”.

La Lotería de Boyacá destaca por sus resultados

Por otro lado, Hernández también resaltó el momento comercial que atraviesa la entidad, atribuyendo sus resultados al trabajo de los vendedores, la confianza de los compradores y las estrategias de innovación.

“La lotería está ocupando un muy buen lugar, tenemos unas muy buenas ventas, un muy buen reconocimiento, gracias también a nuestros compradores y sobre todo porque la lotería ha sido galardonada como la que más premios ha entregado a nivel nacional”.

El gerente agregó que la entidad viene fortaleciendo sus canales tecnológicos, con herramientas como el chatbot y la venta de billetería en línea, iniciativas que esperan seguir desarrollando a partir de las experiencias compartidas en el congreso.

Innovación y tecnología, entre los temas centrales

Otro de los propósitos del encuentro será explorar nuevas alternativas tecnológicas para modernizar los servicios de las loterías colombianas. Según Hernández, se compartirán experiencias internacionales que podrían aplicarse en el sector.

“Vamos en panel a explorar todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo tecnológico que estamos siguiendo y, sobre todo, con algún aprendizaje que tuvimos en Argentina para poder ponerlo a punto en nuestra lotería y en el servicio de las demás loterías a nivel nacional”.

Finalmente, el gerente recordó que las loterías cumplen un papel importante en la generación de recursos para la salud de los colombianos, por lo que destacó la importancia de trabajar de manera articulada para fortalecer esta actividad en el país.