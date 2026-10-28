$600 millones para familias damnificadas del frente frío en Canalete y San Pelayo, Córdoba

La gobernación de Córdoba, junto a la Corporación Presente y varias fundaciones que forman parte del Vehículo Impacto Colectivo, anunció la viabilización de un paquete de apoyo de $600 millones para beneficiar a 120 familias de zona rural de los municipios de Canalete y San Pelayo, afectadas por el frente frío en el mes de febrero.

De acuerdo al comunicado, las familias resultaron beneficiadas gracias al proceso de caracterización que adelantaron las alcaldías municipales. Con base en esa información reportada en los censos, el equipo técnico y social definió para cada núcleo familiar cuál es el proyecto productivo que se va a apoyar: si es pecuario o agrícola, qué animales, qué cultivos, con qué insumos y con asistencia técnica permanente.

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“Se ha definido desde los recursos de solidaridad para poder garantizar el apoyo y seguridad alimentaria de cada familia teniendo en cuenta sus necesidades”, indicó Ana Cristina Moreno, Directora Corporación Presentes.

Finalmente, los recursos provenientes de la Donatón Colombia Unida por Córdoba y de los aportes aliados que se sumaron con su solidaridad, serán destinados a la reconstrucción y restablecimiento de las condiciones de vida de estas comunidades, a través de dos líneas de intervención: apoyo a sus proyectos productivos y la reposición de enseres, muebles y electrométricos perdidos.