Rafael Acevedo cumple 100 días en la Alcaldía de Tunja: este es su balance

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, hizo un balance de sus primeros 100 días de mandato / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

Tunja

Al cumplirse sus primeros 100 días al frente de la Alcaldía de Tunja, el alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza entregó un balance de este periodo, en el que destacó las acciones para organizar la administración municipal y recuperar la institucionalidad.

El mandatario señaló que este primer tramo de gobierno ha estado enfocado en poner en orden la casa y establecer las condiciones necesarias para avanzar en la atención de las necesidades de los ciudadanos.

“Lo de los 100 días es el informe que debemos dar a la comunidad, como es el deber ser, dar cuentas, rendir cuentas a las personas que son los habitantes de la ciudad y en eso estamos”, manifestó Acevedo.

Frente a los retos que ha encontrado durante su gestión, el alcalde reconoció que el inicio de la administración no ha sido sencillo, aunque aseguró que asumió el compromiso con disposición de trabajar por la capital boyacense.

“La ciudad necesitaba volver a la institucionalidad y lo hemos hecho. Ordenar la casa, que es lo primero que uno debe hacer para poder atender a la gente, para poder verdaderamente organizar y que podamos progresar, eso es lo que he logrado hacer en estos 100 días”, expresó.

Decisiones sobre proyectos, entre los principales retos

El alcalde también se refirió a las dificultades relacionadas con decisiones administrativas y contractuales que venían de procesos anteriores, entre ellas las correspondientes al Aguinaldo Boyacense y al proyecto Don Matías.

Según explicó, estos asuntos han requerido especial cuidado por sus implicaciones jurídicas y técnicas.

“Tomar decisiones de actos que ya se habían efectuado en temas de contratación y de alta envergadura, donde tenemos que hacerlo con mucho conocimiento jurídico y con mucha técnica, como era el tema del Aguinaldo Boyacense, como era el tema de Don Matías”, indicó el mandatario.

Acevedo aseguró que su administración ha tenido que revisar las circunstancias particulares de estos proyectos antes de tomar decisiones, con el propósito de actuar con responsabilidad.

De esta manera, el alcalde presentó sus primeros 100 días de gestión, un periodo que, según afirmó, ha estado marcado por la reorganización institucional y la revisión de asuntos administrativos pendientes.