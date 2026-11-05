Santander: Capitanejo solo puede suministrar agua hasta mediodía en medio del fenómeno de El Niño

En Capitanejo, Santander, los habitantes del casco urbano reciben agua potable solo hasta el mediodía. Después de esa hora, el suministro se interrumpe porque la planta de tratamiento necesita preparar el agua que será distribuida al día siguiente.

Así lo explicó a Caracol Radio el alcalde Jaime Antonio Sepúlveda, quien señaló que el municipio enfrenta esta situación desde hace varios años, por las limitaciones de la infraestructura encargada del tratamiento del agua.

“Nos toca suspender el agua al mediodía para poder tratar el resto y poderle dar agua potable al día siguiente”, explicó el alcalde.

Según el mandatario, la planta tiene aproximadamente 40 años y funciona al 60 % de su capacidad. El agua que abastece al municipio se capta del municipipo de San Miguel y debe pasar por un proceso de tratamiento antes de llegar a las viviendas.

“Nosotros tenemos una planta que se construyó hace alrededor de unos 40 años que no es suficiente para potabilizar el agua del consumo de todo el casco urbano y algunas veredas que se alimentan”, señaló Sepúlveda.

Actualmente, ese proceso no permite mantener el suministro durante toda la jornada. Por eso, el municipio busca mejorar la infraestructura para que las familias puedan recibir agua potable también durante las tardes.

La situación cobra especial importancia en medio del fenómeno de El Niño, aunque las dificultades del servicio son anteriores a las condiciones climáticas actuales.

El proyecto para que Capitanejo tenga agua potable todo el día

El Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció un proyecto para mejorar el sistema de tratamiento de agua potable de Capitanejo. Sin embargo, todavía no está definido si será necesario construir una planta nueva o ampliar y adecuar la que ya existe.

“Si hacer una planta completamente nueva o poder modificar la que está, pero yo creería o lo que se viene es que hay que hacer una planta totalmente nueva”, aseguró el mandatario.

La decisión dependerá de los estudios y diseños, para los cuales se ha planteado una inversión cercana a los 250 millones de pesos. La intervención busca beneficiar a más de 5.000 habitantes del casco urbano y a comunidades de por lo menos seis veredas.

El proyecto también va a contar con la participación del empresario santandereano Mario Hernández, oriundo de Capitanejo, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, aunque todavía no se ha concretado su financiación.

Por ahora, el municipio espera avanzar en la contratación de los estudios que permitirán definir qué obras necesita la planta. El alcalde calcula que costarían unos 250 millones de pesos y busca reunirse la próxima semana con la viceministra de Aguas para definir cómo contratarlos.