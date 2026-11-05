Identifican a peatón que murió en accidente de tránsito en la autopista Floridablanca-Piedecuesta

Como Jaider Gutiérrez Robles fue identificado el hombre que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles 4 de noviembre, en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, a la altura del seminario San Alfonso.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima sería un peatón que se encontraba esperando transporte público cuando, al parecer, fue arrollado en medio de un presunto choque entre un vehículo y una motocicleta. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente aún no son establecidas.

El motociclista involucrado en el accidente resultó herido y fue trasladado a un centro médico. Hasta el momento, se desconoce su identidad y su estado de salud.

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Unidades de tránsito de Piedecuesta atendieron la emergencia, realizaron el levantamiento del cuerpo y esperan determinar las posibles causas del siniestro vial. Los vehículos involucrados fueron inmovilizados mientras avanza la investigación.

El accidente también ocasionó afectaciones en la movilidad sobre la autopista Floridablanca-Piedecuesta, donde se registraron congestiones vehiculares durante varias horas mientras las autoridades adelantaban los procedimientos judiciales y la atención de la emergencia.