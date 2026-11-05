Juez ordena al Acueducto dar agua gratis durante 6 meses a comunidad de Bucaramanga

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Juez ordena al Acueducto de Bucaramanga que suministre agua gratis durante 6 meses a habitante sde un sector afectado por el invierno

Bucaramanga

El Juzgado 23 Civil Municipal de Bucaramanga ordenó al Acueducto Metropolitano y a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas el suministro de agua gratis durante 6 meses a los habitantes de un barrio de la comuna 14.

Los residentes en este punto de la ciudad resultaron afectados por la contaminación del líquido durante un aguacero el pasado 3 de agosto.

Yurley Paola Montagut Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limoncito de Bucaramanga informó que la orden está consignada en el fallo de una acción popular.

La señora Montagut y sus vecinos se quedaron sin agua por cuenta de una red del alcantarillado que terminó generando contaminación a la reserva de agua de la que se abastecían.

La presidente de la JAC dijo a Caracol Radio que la justicia también conmina al Acueducto a garantizar el suministro de agua a quien lo solicite.