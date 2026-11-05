Alcaldía de Bucaramanga tiene 15 días para avanzar en la recuperación del Parque Mejoras Públicas

La Alcaldía de Bucaramanga tendrá 15 días adicionales para adelantar las gestiones necesarias para recuperar el Parque Mejoras Públicas y demostrar el cumplimiento de un fallo judicial que ordena restituir este predio a la ciudad.

La decisión se conoció durante un comité de verificación de cumplimiento realizado este miércoles 4 de noviembre, en el que se revisaron las actuaciones de la administración municipal frente a la sentencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander el pasado 26 de junio.

Marlon Pérez, abogado apoderado de la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, aseguró en Caracol Radio que durante la diligencia la Alcaldía no presentó avances concretos y solicitó una ampliación de seis meses, petición que no fue aceptada por el juez.

“Solamente se le entregó 15 días adicionales”, explicó el abogado, quien indicó que, una vez vencido ese plazo, deberán presentar un informe, tres días hábiles después, con las acciones adelantadas.

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Entre las actuaciones pendientes, según el apoderado de la comunidad, está modificar la naturaleza jurídica del predio, que actualmente figura como privado y debe quedar registrado como bien público. También se requieren trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la Cámara de Comercio y la aprobación de un acuerdo por parte del Concejo de Bucaramanga.

El abogado Marlon Pérez también señaló que la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga - SMPB, que reclama la propiedad del terreno manifestó durante la diligencia que no reconoce la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y que continúa considerándose propietaria. Sin embargo, recordó que el fallo judicial confirmó que el predio tiene naturaleza pública y debe ser restituido.

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La controversia también continúa en el ámbito judicial, debido a que dicha sociedad interpuso una acción de tutela contra la decisión, pero no le fue concedida la medida solicitada para suspender sus efectos.

Por ahora, la recuperación del Parque Mejoras Públicas sigue pendiente de las actuaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y del cumplimiento de las órdenes judiciales establecidas y ya conocidas por todas las partes.