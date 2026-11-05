“Hay muchas fallas que se han incrementado”: capitán Pablo Ortega sobre fallas de radar en El Dorado

Tras el reporte de una falla en el sistema de radar del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que obligó a suspender las operaciones y produjo retrasos en los itinerarios de vuelo, Caracol Radio se comunicó con diferentes actores de la industria aeronáutica para hacer un diagnóstico de la situación.

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En 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con el capitán Pablo Andrés Ortega, vicepresidente de la Asociación de Aviadores de Avianca, para conocer su perspectiva sobre los inconvenientes que se vienen presentando en las terminales aéreas del país.

“Es importante realmente que el Gobierno nacional preste atención a estas fallas, que no solamente están relacionadas con el tema del radar de ayer, sino con muchas otras fallas en infraestructura que durante los últimos años se han incrementado”, señaló el piloto.

¿Los problemas son por la antigüedad de la tecnología utilizada en los aeropuertos?

Uno de los puntos que han mencionado expertos y analistas en torno a los inconvenientes en el centro de control de El Dorado está en la antigüedad de los equipos, que no son actualizados desde 2015, según el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), Germán Roa.

En ese sentido, el capitán Ortega aseguró que, más que la vida útil de estos dispositivos, lo que se debe revisar y priorizar es el adecuado mantenimiento preventivo y recurrente para mitigar cualquier circunstancia adversa.

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“Yo no diría que tener un radar de esa edad (11 años) necesariamente signifique un riesgo a la operación, pero lo que sí es importante es preguntarse durante los últimos años qué ha pasado con esos esquemas de mantenimiento, si realmente el radar ya está en una edad de reemplazarse o no”, explicó.

En desarrollo.

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