Gobernación del Magdalena se niega a recibir vía Aracataca–Vuelta al Cauca por fallas en la obra

La vía entre Aracataca y el sector de Vuelta al Cauca no será recibida hasta que se ejecuten las reparaciones. Foto: Gobernación del Magdalena

Las condiciones en las que fue ejecutada la vía entre Aracataca y el sector de Vuelta al Cauca llevaron a la Gobernación del Magdalena a exigir nuevas intervenciones antes de dar por recibida la obra.

Durante una inspección al corredor, solicitada tras las inquietudes de la comunidad, la Secretaría de Infraestructura Departamental identificó varias afectaciones que comprometerían la calidad de los trabajos realizados.

Entre los daños encontrados están desprendimientos del tratamiento superficial doble en distintos puntos, presencia de baches, deterioro de la capa de suelo-cemento y afectaciones por humedad en los bordes de la carretera.

La obra no será recibida hasta que corrijan las fallas

Tras verificar las condiciones del tramo, la secretaria de Infraestructura del Magdalena, Ieruska Chávez, trasladó al contratista y a la interventoría los requerimientos para que ejecuten las reparaciones correspondientes.

Le puede interesar: 200 estudiantes universitarios recibieron pasaportes de manera gratuita gracias a proyecto académico

La funcionaria aseguró que el proyecto todavía no ha sido recibido oficialmente por la administración departamental y advirtió que no se dará ese paso mientras continúen las deficiencias identificadas durante la visita.

La decisión responde a la directriz de la gobernadora Margarita Guerra de exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad en las obras financiadas con recursos públicos.

Gobernación advierte posibles acciones jurídicas

La Secretaría de Infraestructura también advirtió que podría iniciar actuaciones jurídicas si la interventoría no cumple con las instrucciones y requerimientos impartidos por la entidad contratante.

Por ahora, la administración departamental anunció que mantendrá el seguimiento a las reparaciones y realizará nuevas verificaciones para establecer si los trabajos cumplen con las condiciones exigidas.

La recepción oficial del corredor vial dependerá de que sean corregidas las fallas reportadas y se garantice que la infraestructura pueda prestar un servicio seguro a las comunidades que utilizan esta vía.