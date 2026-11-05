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05 nov 2026 Actualizado 19:15

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Santa Marta amplía los horarios de uso de cuatro playas hasta abril de 2027

La medida cobija a La Bahía, El Rodadero, Bello Horizonte y Playa Dormida, con horarios extendidos para bañistas, zonas de reposo y kioscos, con el objetivo de fortalecer el turismo.

Santa Marta amplía los horarios de uso de cuatro playas hasta abril de 2027. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta amplía los horarios de uso de cuatro playas hasta abril de 2027. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta amplía los horarios de uso de cuatro playas hasta abril de 2027. Foto: Alcaldía de Santa Marta

David Echavez

Santa Marta
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La Alcaldía de Santa Marta estableció nuevos horarios para el uso de las playas de La Bahía, El Rodadero, Bello Horizonte y Playa Dormida, con el propósito de fortalecer la actividad turística y facilitar el aprovechamiento de estos espacios por parte de residentes y visitantes.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 532 de 2026, que suspende temporalmente las disposiciones horarias establecidas en una normativa anterior y estará vigente hasta el 13 de abril de 2027.

¿Hasta qué hora se podrán utilizar las playas?

Con los nuevos horarios, las zonas de reposo en la arena y los kioscos de La Bahía y El Rodadero podrán utilizarse hasta las 10:00 de la noche. En Bello Horizonte y Playa Dormida, el límite será hasta las 8:00 p. m.

Las zonas de bañistas estarán habilitadas entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mientras que los deportes náuticos sin motor podrán practicarse entre las 6:30 a. m. y las 5:30 p. m.

Mantienen restricciones ambientales

La administración distrital indicó que las disposiciones estarán sujetas a las directrices de las autoridades en materia de seguridad y convivencia. También se mantiene la prohibición de ingresar a las playas elementos empacados en plásticos de un solo uso.

Quienes incumplan los horarios podrán enfrentar medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el decomiso de los elementos utilizados fuera de los tiempos autorizados.

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