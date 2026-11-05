Esposa de Jorge Agudelo rechaza que desaparición sea voluntaria: “Necesitamos saber que está bien”

La incertidumbre por el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza continúa, este jueve su esposa asistió al Concejo. Foto: Concejo de Santa Marta

La incertidumbre por el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza continúa. Este jueves 5 de noviembre, su esposa, Lorena Fontalvo, acudió al Concejo de Santa Marta y entregó un pronunciamiento público en representación de sus hijos y de la familia Agudelo Apreza, cuando se cumplen diez días desde que se perdió contacto con el dirigente político.

Durante su intervención, Fontalvo rechazó las versiones que apuntan a que Agudelo se habría ausentado voluntariamente y aseguró que, durante sus 18 años de matrimonio, nunca tuvo señales de que quisiera abandonar su hogar.

“En 18 años de casados jamás he sabido lo que es un intento de abandono por parte de Jorge. Los que lo conocemos sabemos lo importante que es para él su familia, sus hijos, su hogar”, expresó ante los concejales.

La mujer también manifestó que desde la última comunicación que sostuvo con su esposo, la cual fue puesta en conocimiento de las autoridades y quedó registrada en la denuncia ante la Fiscalía, no han vuelto a tener contacto con él ni conocen su estado de salud o ubicación.

Esposa pide frenar las especulaciones sobre el paradero de Agudelo

En su intervención, Fontalvo pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía manejar con responsabilidad la información que circula alrededor del caso y evitar señalamientos o versiones sin confirmar.

«Hoy no quiero alimentar imaginaciones ni señalamientos. Solo quiero pedir humildemente que no se siga especulando; detrás de cada versión hay una familia que sufre y una esposa y unos hijos que esperan ver a su papá», manifestó.

Asimismo, confirmó que mantiene comunicación con el Gaula, organismo que continúa adelantando las labores investigativas para establecer el paradero del excandidato a la Alcaldía de Santa Marta.

Diez días sin conocer su paradero

Jorge Luis Agudelo Apreza fue reportado como desaparecido desde el lunes 26 de octubre, cuando salió de Santa Marta con destino a Barranquilla para asistir a una reunión. Posteriormente, registros de cámaras de seguridad permitieron establecer que abordó un bus de Expreso Brasilia con destino a Maicao, en La Guajira, municipio al que habría llegado esa misma noche.

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Entre las versiones conocidas durante la investigación también se mencionó que habría sido visto movilizándose en una motocicleta por el sector fronterizo, presuntamente con dirección a Venezuela. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que haya cruzado la frontera ni se conoce su ubicación actual.

La esposa del dirigente político hizo un llamado a quienes puedan tener información que permita encontrarlo para que la entreguen directamente a las autoridades.

“No necesitamos rumores, necesitamos saber que Jorge está con vida y que Dios permita que pronto esté con nosotros”, concluyó.