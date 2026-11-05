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05 nov 2026 Actualizado 16:54

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Política

Hitler Rousseau Chaverra sale de Mininterior: esta será la nueva secretaria general

Con la llegada de Alejandro Ordoñez como Ministro del Interior, habrá relevo en la secretaría general.

El Procurador ha sido férreo opositor de la comunidad LGTBI en Colombia.

El Procurador ha sido férreo opositor de la comunidad LGTBI en Colombia. / Caracol Radio

El Procurador ha sido férreo opositor de la comunidad LGTBI en Colombia.
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Luego de la posesión de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, se va Hitler Rousseau Chaverra del cargo de secretario general.

En su reemplazo, llegará la abogada María Lorena Cuéllar, quien fue asesora de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y secretaria general de la Procuraduría durante la gestión de Ordóñez.

Este no es el único cambio, es de recordar que Ordoñez también ha nombrado a sus viceministros: La abogada María Eugenia Carreño será la viceministra de Diálogo Social del Ministerio del Interior, bajo la dirección del nuevo ministro, Alejandro Ordóñez.

Carreño trabajó en la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñó como delegada para asuntos electorales.

Por otro lado, Carlos Ramiro Chavarro llegará como nuevo viceministro general del Interior en reemplazo de Carlos Eduardo Gechem.

Chavarro, cuñado del senador Alfredo Deluque, y los demás, llegan a esta cartera luego de los cambios ocurridos en el ministerio tras la salida de Rodrigo Lara.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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