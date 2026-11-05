Capturan en La Dorada al presunto responsable del homicidio de Sandra Milena Rojas en Puerto Boyacá

El feminicidio de Sandra Milena Rojas ocurrió en la madrugada del lunes festivo en Puerto Boyacá.

Puerto Boyacá

Un avance significativo en el esclarecimiento del homicidio de Sandra Milena Rojas Olarte se registró este jueves 5 de noviembre, luego de que las autoridades confirmaran la captura de Fernando Orjuela Guarín, señalado como presunto responsable de la muerte de la mujer, de 43 años, en el municipio de Puerto Boyacá.

De acuerdo con la información conocida, el procedimiento se llevó a cabo en La Dorada, Caldas, donde el hombre fue ubicado y permanece bajo custodia de la Policía Nacional. La información sobre su captura fue comunicada a las autoridades de Puerto Boyacá, que ahora adelantan los procedimientos legales y administrativos correspondientes para gestionar su traslado a este municipio.

El caso que hoy registra este importante avance ocurrió durante la madrugada del lunes festivo 2 de noviembre, cuando Sandra Milena fue hallada sin vida en una habitación de un inquilinato ubicado en la carrera 3 con calle 17, en Puerto Boyacá.

Según las primeras versiones conocidas por las autoridades, antes del hecho se habría presentado una fuerte discusión en el lugar, en la que vecinos aseguraron haber escuchado gritos, golpes y objetos lanzados. Tras recibir el llamado de la comunidad, unidades de la Sijín llegaron al inmueble, ingresaron a la habitación y encontraron el cuerpo de la mujer tendido en el piso.

En medio de las investigaciones iniciales, Fernando Orjuela Guarín fue señalado como el presunto agresor. Según la información recopilada, habría abandonado el lugar hacia las 6:00 de la mañana, movilizándose en una motocicleta tipo scooter.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urrea, había anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministraran información que permitiera establecer el paradero del señalado y gracias a esto, se logró tener la información que dio con el paradero de Orjuela.

“Gracias al mecanismo de recompensa se recibe información de fuente humana que da con la captura del presunto asesino de la señora Sandra Rojas QEPD”, señaló Jhon Feiber Urrea, alcalde de Puerto Boyacá, quien además agradeció a las autoridades y a la ciudadanía por su accionar.

“Gracias ciudadanía, Policía Nacional y Fiscalía por su trabajo oportuno”.

La captura en La Dorada representa un avance importante para la investigación y brinda un mensaje de esperanza a los familiares de Sandra Milena y a una comunidad que esperaba resultados frente a este lamentable caso.

Ahora, una vez se cumplan los procedimientos legales correspondientes, el capturado deberá ser puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los hechos que se le atribuyen.