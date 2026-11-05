CDMB presentó el laboratorio de aguas, suelos e hidrocarburos: uno de los más avanzados en el país. Foto: CDMB.

Bucaramanga

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, fortalece sus labores de vigilancia y control ambiental con un laboratorio dotado de equipos de alta tecnología que permiten analizar la calidad del agua, los suelos y los recursos hidrobiológicos.

Esta infraestructura facilita la identificación de contaminantes en las fuentes hídricas y permite verificar si las empresas están cumpliendo con los parámetros ambientales exigidos por la ley. Además, algunos de sus equipos son únicos en Colombia y permiten obtener resultados con mayor precisión y en menor tiempo.

El subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio de la CDMB, Enrique Herrera Roa, explicó que esta tecnología también permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales y detectar oportunamente episodios de contaminación.

“Eso nos va a permitir, obviamente, ser más eficientes en nuestra función, tener unos mayores tiempos de reacción cuando suceden eventos de contaminación de último momento. O sea, controlamos a día a día las empresas, pero cualquier evento que aparezca en un momento dado, tenemos ahora esa capacidad de reacción”, indicó el subdirector.

La entidad aseguró que está garantizada la sostenibilidad financiera del laboratorio y que ya fueron aprobados los recursos para su funcionamiento durante 2027. Con esta infraestructura se busca fortalecer el seguimiento a los vertimientos industriales y contar con herramientas técnicas para tomar decisiones y adelantar posibles procesos sancionatorios contra quienes afecten los recursos naturales.