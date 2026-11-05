Ataque armado en hotel del norte de Cali dejó dos hombres asesinados y dos personas heridas

Un ataque con arma de fuego al interior de un hotel dejó dos personas asesinadas y otras dos heridas en el barrio Guillermo Valencia, al norte de Cali. El hecho se registró en la carrera 1 con calle 46C Norte.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Dayan David Martínez Martínez, de 21 años, quien recibió múltiples impactos de bala y falleció en una de las habitaciones del establecimiento, y Segundo Jaime Martínez Solarte, quien también fue atacado con arma de fuego y trasladado a la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, donde se confirmó su muerte.

En el mismo ataque resultaron heridos un hombre de 61 años, quien presentó impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial, y una joven de 19 años, que recibió dos disparos y también tuvo que ser llevada para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, las cuatro personas se encontraban al interior del hotel cuando llegaron dos sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon del lugar en una motocicleta.