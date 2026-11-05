Cayó presunto jefe de ‘La Inmaculada’ en Tuluá: lo señalan de ordenar homicidios y extorsiones

Uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘La Inmaculada’ en Tuluá fue capturado por unidades del Gaula y la Sipol de la Policía Valle. Se trata de alias ‘Cachama’, señalado de dirigir actividades delictivas relacionadas con homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos en este municipio.

El procedimiento se cumplió mediante orden judicial por el delito de extorsión agravada. Según las investigaciones, el hombre tendría cerca de 15 años de trayectoria criminal dentro de esta organización delincuencial, vinculada al extraditado alias ‘Pipe Tuluá’.

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores es que alias ‘Cachama’ había salido de un centro carcelario el 26 de febrero de 2026, por vencimiento de términos. Después de recuperar la libertad, presuntamente habría retomado sus actividades ilícitas y su papel dentro de la estructura criminal.

Las autoridades también lo relacionan con la intimidación a comerciantes y ciudadanos mediante la distribución de panfletos amenazantes y disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales. Además, presuntamente ejercía control sobre la comercialización de productos de la canasta familiar y el tráfico local de estupefacientes.

Alias ‘Cachama’ registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, lavado de activos, extorsión y homicidio.

Con esta captura, la Policía reportó que durante 2026 han sido detenidos 20 presuntos integrantes de ‘La Inmaculada’.