Denuncian presunta venta de psicoactivos dentro de un colegio de Floridablanca: 3 menores afectados

Una grave denuncia sobre el presunto expendio de sustancias psicoactivas dentro de una institución educativa de Floridablanca ha causado preocupación en los padres de familia. Una madre de un estudiante del Colegio José Elías Puyana, sede C de La Cumbre, aseguró que su hijo y otros menores resultaron afectados tras consumir unas pastillas que, al parecer, les vendieron otros estudiantes dentro del plantel educativo.

En exclusiva para Caracol Radio, de acuerdo con el relato de la mujer, quien decidió mantener su nombre bajo reserva por seguridad, los hechos habrían ocurrido el jueves 29 de octubre, durante una izada de bandera. En ese momento, “estudiantes de décimo grado se habrían acercado a varios alumnos de séptimo para ofrecerles unas pastillas de envoltura roja, que les promocionaron como una sustancia para sentirse mejor”.

La madre aseguró que los menores ingirieron las pastillas dentro del colegio y, como inicialmente no sintieron efectos, habrían consumido más dosis por recomendación de quienes se las suministraron.

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La situación se conoció al día siguiente, cuando el colegio llamó a los padres de familia para informarles lo sucedido. Según la denunciante, al llegar a la institución encontró a otros tres estudiantes en condiciones similares. Su hijo presentaba somnolencia, dificultad para mantener los ojos abiertos y hablaba con lentitud.

El menor fue trasladado a un centro médico, donde permaneció hospitalizado durante dos días. “Los médicos activaron la ruta de toxicología, le practicaron diferentes exámenes, entre ellos pruebas de sangre, orina y un electrocardiograma, además de mantenerlo bajo observación”, relató.

Aunque todavía no se conocen los resultados definitivos de los análisis para establecer qué sustancia consumieron, la madre indicó que los médicos sospechan que podría tratarse de clonazepam, por las características de las pastillas y los síntomas que presentaron los menores. Sin embargo, no existe una confirmación toxicológica de esta sustancia.

Padres de familia cuestionan la falta de acción del colegio ante la situación

Además de la preocupación por la salud de los estudiantes, la madre cuestionó la respuesta de las directivas de la institución. Aseguró que, varios días después de lo ocurrido, no han recibido información clara sobre las medidas adoptadas frente a los estudiantes que presuntamente suministraron las pastillas.

Incluso, señaló que otra madre de familia acudió al colegio para pedir explicaciones y, según su relato, la coordinadora de la jornada manifestó que no tenía conocimiento del caso.

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La mujer también denunció una presunta falta de control frente al consumo de sustancias dentro de los baños de la institución y pidió mayor vigilancia para evitar que los estudiantes ingresen medicamentos o elementos que puedan poner en riesgo a otros menores.

“Uno envía a los hijos al colegio pensando que están en un ambiente seguro y resulta que puede ser más peligroso estar allá”, manifestó la madre durante la entrevista con este medio de comunicación.

La mamá del menor que terminó hospitaizado hizo un llamado a las directivas del plantel, a la Secretaría de Educación de Floridablanca y a las autoridades de salud y Policía de Infancia y Adolescencia para que investiguen lo ocurrido, establezcan responsabilidades y refuercen los controles.

Hasta el momento, según la entrevistada, no se había presentado una denuncia formal ante las autoridades. Los menores afectados se encontraban fuera de peligro y en recuperación.

¿Qué dicen las autoridades?

Caracol Radio buscó un pronunciamiento del colegio José Elías Puyana y de la Secretaría de Educación de Floridablanca frente a esta denuncia, pero hasta el momento ninguna de las dos entidades se han pronunciado sobre lo ocurrido.