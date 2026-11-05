Imponen más de 500 comparendos por problemas de convivencia en una semana en Girón, Santander

Más de 533 comparendos fueron impuestos en Girón, Santander, durante una semana, por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según el balance de los operativos adelantados por la Policía entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

A estas sanciones se suman 51 medidas relacionadas con el Decreto Municipal 006, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios públicos como parques, zonas verdes y escenarios deportivos.

El balance también reportó 13 personas capturadas, 10 de ellas en flagrancia y tres mediante órdenes judiciales, por delitos como tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto de motocicletas.

Lea también: Denuncian presunta venta de psicoactivos dentro de un colegio de Floridablanca: 3 menores afectados

Durante los procedimientos fueron incautados 2.790 gramos de sustancias estupefacientes, entre marihuana y bazuco, además de un arma de fuego y dos armas traumáticas. También se logró recuperar dos motocicletas reportadas como hurtadas.

Los controles hacen parte de las acciones de las autoridades para intervenir comportamientos que afectan la convivencia y reforzar la seguridad en diferentes sectores del municipio.