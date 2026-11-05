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05 nov 2026 Actualizado 01:12

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Bucaramanga

Imponen más de 500 comparendos por problemas de convivencia en una semana en Girón, Santander

Las autoridades también aplicaron 51 medidas por incumplir las restricciones al consumo de drogas y bebidas alcohólicas en parques, zonas verdes y escenarios deportivos.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Más de 533 comparendos fueron impuestos en Girón, Santander, durante una semana, por comportamientos contrarios al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según el balance de los operativos adelantados por la Policía entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

A estas sanciones se suman 51 medidas relacionadas con el Decreto Municipal 006, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en espacios públicos como parques, zonas verdes y escenarios deportivos.

El balance también reportó 13 personas capturadas, 10 de ellas en flagrancia y tres mediante órdenes judiciales, por delitos como tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto de motocicletas.

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Durante los procedimientos fueron incautados 2.790 gramos de sustancias estupefacientes, entre marihuana y bazuco, además de un arma de fuego y dos armas traumáticas. También se logró recuperar dos motocicletas reportadas como hurtadas.

Los controles hacen parte de las acciones de las autoridades para intervenir comportamientos que afectan la convivencia y reforzar la seguridad en diferentes sectores del municipio.

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