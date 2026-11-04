Samaria Claudia López nueva secretaria general de la Superintendencia de Subsidio Familiar

Santa Marta

La abogada samaria Claudia Luz López Ramos es la nueva secretaria general de la Superintendencia del Subsidio Familiar, asumió su cargo ante la superintendente Edna Tafur.

López Ramos cuenta con experiencia en el ejercicio tanto en el sector público como en el privado.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como directora territorial del Ministerio del Trabajo en el departamento del Magdalena, asesora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, directora legal de la empresa Metroagua, secretaria general de la Universidad del Magdalena, entre otros.

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Tendrá a su cargo responsabilidades relacionadas con la gestión administrativa y el funcionamiento institucional, en el marco de las competencias de esta entidad del orden nacional.