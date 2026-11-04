El Tayrona abrió nuevamente sus puertas: Santa Marta espera el regreso de miles de turistas

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas este martes 3 de noviembre, después de permanecer cerrado durante 15 días por razones ambientales y culturales. Desde las primeras horas de la jornada comenzaron a ingresar turistas nacionales y extranjeros, marcando el regreso de las actividades ecoturísticas a uno de los destinos más importantes de Santa Marta y del Caribe colombiano.

Los visitantes llegaron a los sectores de Zaino, Palangana y Bahía Concha, donde se retomó la operación de ingreso bajo la supervisión de los guardaparques. En Zaino se registró la mayor afluencia de personas, desde donde se accede a playas como Arrecifes, La Arenilla, la Piscina Natural y Cabo San Juan del Guía.

El último cierre programado del año

La suspensión de actividades se extendió entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre, durante el periodo denominado Nabbatashi, una época de descanso y armonización del territorio concertada entre Parques Nacionales Naturales y los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante estos días se desarrollaron prácticas ancestrales y espirituales, además de labores de monitoreo, vigilancia y seguimiento ambiental. Parques Nacionales también destacó registros de especies como jaguares, pumas, ocelotes y paujiles de pico azul, documentados mediante cámaras trampa y recorridos de seguimiento.

Expectativa por la temporada turística

Con el regreso de los visitantes, el Tayrona vuelve a dinamizar las expectativas de la actividad turística en Santa Marta, especialmente de cara a la temporada de fin de año. Su operación representa una fuente de movimiento económico para guías, operadores, transportadores, establecimientos de alojamiento, restaurantes y comerciantes vinculados a este destino.

El parque es uno de los principales atractivos naturales de Colombia y recibe visitantes nacionales e internacionales interesados en sus playas, paisajes y biodiversidad.

Desde Parques Nacionales hicieron un llamado a disfrutar responsablemente del área protegida, respetar las normas de ingreso y evitar elementos que puedan afectar los ecosistemas, entre ellos los plásticos de un solo uso.

Con esta reapertura culmina el último cierre programado de 2026, dando paso nuevamente a la actividad ecoturística en uno de los lugares que más identifica la oferta natural de Santa Marta.