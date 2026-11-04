Capturan en Santa Marta a alias ‘Mono Valle Gaira’ por presunta extorsión a comerciantes

Un hombre señalado de cobrar extorsiones a comerciantes del sector turístico y del Mercado Público de Santa Marta fue capturado en flagrancia por unidades del Grupo GAULA de la Policía Metropolitana.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Histórico, donde las autoridades lograron la captura de alias ‘Mono Valle Gaira’, quien, según las investigaciones, sería presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

Según la información entregada por las autoridades, esta persona estaría bajo las órdenes de alias ‘Comando 74′ y alias ‘Barbas’, cabecillas de zona, cumpliendo el rol de cobro de extorsiones a comerciantes del sector turístico y mercado público de la ciudad.

En el procedimiento fue incautado dinero en efectivo, el cual, junto al capturado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.

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“Con este resultado, ratificamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra la extorsión e invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente este tipo de delito a través de la línea 165 del GAULA bajo absoluta reserva.”, dijo el coronel Jimmy Belalcázar Oñate, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (E).