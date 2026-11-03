Fiscalía citó a interrogatorio a Yahir Acuña por presunto soborno en actuación penal

La Fiscalía General de la Nación citó a diligencia de interrogatorio de indiciado al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por el delito de soborno en actuación penal.

La diligencia se adelantará en medio de la investigación por las presuntas coimas que se habrían ofrecido a testigos que declararon en un proceso relacionado con paramilitarismo, que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.

El interrogatorio se realizará el próximo lunes 9 de noviembre.

Acuña se encuentra como indiciado en una investigación con presuntos hechos relacionados con el ofrecimiento y entrega de ayudas a dos personas que fueron citados en calidad de testigos por la Corte Suprema de Justicia en un proceso contra el alcalde por vínculos con paramilitarismo.