Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 nov 2026 Actualizado 21:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Fiscalía citó a interrogatorio a Yahir Acuña por presunto soborno en actuación penal

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, fue increpado por el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, por presuntos hechos de corrupción.

Fiscalía imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Fiscalía imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Fiscalía imagen de referencia. Foto: Colprensa.
Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación citó a diligencia de interrogatorio de indiciado al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por el delito de soborno en actuación penal.

La diligencia se adelantará en medio de la investigación por las presuntas coimas que se habrían ofrecido a testigos que declararon en un proceso relacionado con paramilitarismo, que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.

El interrogatorio se realizará el próximo lunes 9 de noviembre.

Acuña se encuentra como indiciado en una investigación con presuntos hechos relacionados con el ofrecimiento y entrega de ayudas a dos personas que fueron citados en calidad de testigos por la Corte Suprema de Justicia en un proceso contra el alcalde por vínculos con paramilitarismo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado