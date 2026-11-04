La próxima semana se firma el convenio para deconstrucción del antiguo puente Pumarejo

La Alcaldía de Barranquilla y el Invías firmarán la próxima semana un convenio por $160.800 millones para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, así lo anunció la ministra de Transporte, Elsa Noguera en una reunión con empresarios y juntas directiva de ProBarranquilla y la Cámara de Comercio de Barranquilla.

“Esta intervención permitirá aprovechar mejor la altura del nuevo puente y facilitar el paso de embarcaciones de mayor tamaño hacia las instalaciones ubicadas aguas arriba”, indicó el Ministerio de Transporte a través de un comunicado.

Navegabilidad del río Magdalena

La alta funcionaria del Gobierno también habló con los empresarios y representantes gremiales sobre la navegabilidad del río Magdalena.

Anunció que se adelantan trámites de vigencias futuras de Cormagdalena ante el Ministerio de Hacienda para asegurar la continuidad del dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla hasta agosto de 2027.

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Por otra parte, Noguera explicó que el presidente impulsa la búsqueda de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar las obras de estabilización de los tajamares y los diques de encauzamiento en Bocas de Ceniza, por un valor estimado de $491.000 millones, y las intervenciones de profundización hasta Barrancabermeja, por cerca de $370.000 millones, indicó el Ministerio de Transporte.

“En conjunto, estas inversiones sumarían $861.000 millones. Los proyectos cuentan con estudios y diseños en fase III de Cormagdalena. El siguiente paso es concretar su financiación y avanzar hacia su ejecución, mientras se define el esquema de asociación público-privada para profundizar el canal de acceso a 12 metros y garantizar su mantenimiento”, indicó el Ministerio en un comunicado.