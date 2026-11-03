ISA Energía anuncia mantenimiento preventivo de la subestación Nueva Barranquilla: ¿cuándo y dónde?

ISA Energía adelantará este domingo 8 de noviembre trabajos de mantenimiento preventivo en equipos de la subestación Nueva Barranquilla, en coordinación con Air-e, con el propósito de garantizar la confiabilidad de la infraestructura eléctrica. La primera jornada se desarrollará entre las 4:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

En Puerto Colombia, las interrupciones se presentarán en los barrios Villa Campestre y Ciudad del Mar, así como en sectores de la calle 1B, entre carreras 28 y 30, y la carrera 46 con la Vía al Mar.

En Barranquilla, los cortes entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana afectarán sectores de la avenida Circunvalar, Villa Santos y Portal de Miramar, además de establecimientos y centros de atención como la Clínica Porto Azul y Sabrag Radiólogos.

Alameda del Río también tendrá suspensión

Por otra parte, entre las 4:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, estará suspendido el servicio de energía en el sector de Alameda del Río.

Asimismo, entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde se registrará una nueva interrupción en sectores de Villa Santos, Portal de Miramar y la avenida Circunvalar, incluyendo los alrededores de Autonorte, Autolitoral, la estación de servicio Miramar y la distribuidora Nissan.

Lea también: Capturan en Barranquilla a primera persona por arrojar basura en espacio público

Segunda jornada será el 29 de noviembre

La empresa informó que la segunda fase del mantenimiento se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde.

Durante ese periodo, las interrupciones estarán previstas para los barrios Villa Campestre y Ciudad del Mar, en Puerto Colombia, y sectores de la avenida Circunvalar con carreras 42F y 43, en Barranquilla.

Estos trabajos hacen parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura de transmisión de energía, con el objetivo de preservar su disponibilidad y confiabilidad operativa.