ANI sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz
La ministra de Transporte, Elsa Noguera indicó que Barranquilla necesita una solución a largo plazo.
La Agencia Nacional de Infraestructura sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz que contempla la modernización de la terminal aérea, así lo dio a conocer la ministra de Transporte tras su visita a Barranquilla.
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“Queremos un aeropuerto moderno, cómodo y eficiente, a la altura de lo que Barranquilla representa y de lo que puede llegar a ser”, indicó Noguera.
La iniciativa privada que evalúa la Agencia Nacional de Infraestructura también contempla el fortalecimiento de la operación de carga y el desarrollo de servicios de mantenimiento de aeronaves.
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Cabe indicar que la iniciativa privada proyecta una inversión estimada por $3.1 billones.