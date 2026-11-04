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04 nov 2026 Actualizado 01:53

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Barranquilla

ANI sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La ministra de Transporte, Elsa Noguera indicó que Barranquilla necesita una solución a largo plazo.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

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Barranquilla
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La Agencia Nacional de Infraestructura sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz que contempla la modernización de la terminal aérea, así lo dio a conocer la ministra de Transporte tras su visita a Barranquilla.

“Queremos un aeropuerto moderno, cómodo y eficiente, a la altura de lo que Barranquilla representa y de lo que puede llegar a ser”, indicó Noguera.

La iniciativa privada que evalúa la Agencia Nacional de Infraestructura también contempla el fortalecimiento de la operación de carga y el desarrollo de servicios de mantenimiento de aeronaves.

Lea también: La próxima semana se firma el convenio para deconstrucción del antiguo puente Pumarejo

Cabe indicar que la iniciativa privada proyecta una inversión estimada por $3.1 billones.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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