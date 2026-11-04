ANI sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La Agencia Nacional de Infraestructura sigue evaluando la iniciativa privada para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz que contempla la modernización de la terminal aérea, así lo dio a conocer la ministra de Transporte tras su visita a Barranquilla.

“Queremos un aeropuerto moderno, cómodo y eficiente, a la altura de lo que Barranquilla representa y de lo que puede llegar a ser”, indicó Noguera.

La iniciativa privada que evalúa la Agencia Nacional de Infraestructura también contempla el fortalecimiento de la operación de carga y el desarrollo de servicios de mantenimiento de aeronaves.

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Cabe indicar que la iniciativa privada proyecta una inversión estimada por $3.1 billones.