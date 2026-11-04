Exdirector de la Policía niega señalamientos sobre la muerte del hijo del general (r) William Rincón

El exdirector de la Policía William Rincón, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la posible participación de los generales retirados William René Salamanca y Nicolás Zapata Restrepo en los hechos que rodearon el asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido el pasado 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

El general en retiro sostuvo que la muerte de su hijo, de 21 años, no fue accidental ni obedeció a un hecho aislado. Según dijo, se trató de un “entrampamiento” que buscaba afectar su nombre, impedir su eventual llegada a la Dirección General de la Policía y encubrir presuntas irregularidades en contratos de sanidad y logística de la institución.

Sobre este hecho, el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro William René Salamanca, rechazó categóricamente los señalamientos en su contra formulados por el general William Rincón respecto a las circunstancias en torno al fallecimiento de su hijo, Juan Felipe Rincón.

Salamanca anunció que acudirá a las instancias legales correspondientes para defender su buen nombre y el de la institución, exigiendo rigurosidad investigativa y desmintiendo categóricamente las acusaciones lanzadas por Rincón en el marco de este trágico expediente.

“Como padre de familia y como aquel policía que protegió la niñez colombiana me duele lo que le pasó a Juan Felipe, pero eso no lo amerita al General Rincón para que con infamias y señalamientos pretenda desviar la atención de la justicia y la sociedad colombiana”, aseguró Salamanca en un video difundido en redes sociales.

El oficial negó rotundamente su culpabilidad y calificó de “infamias” las acusaciones de su sucesor, el general (r) William Rincón.

“Yo preferí callar durante casi año y medio respetando inclusive la partida de este mundo del el joven Juan Felipe pero no voy a tolerar más infamias”, reiteró en el video.

El exdirector de la Policía dejó su defensa en manos del abogado Juan Camilo Torres.