Denuncian que los recientes ataques en el Cauca constituyen infracciones al DIH

Cauca

La detonación de artefactos explosivos en La Sierra y Balboa, Cauca y los ataques armados en Totoró evidenciaron la falta de garantías de seguridad para las comunidades y el irrespeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario en el departamento.

Las acciones incluyeron la activación de ‘motobombas’ en el peaje El Mango, en La Sierra, y cerca del hospital municipal de Balboa, hechos delincuenciales atribuidos por el Ejército Nacional a la estructura Carlos Patiño de las Disidencias de las Farc.

En La Sierra el suceso no dejó víctimas mortales ni lesionados, pero si temor, zozobra y miedo en la población y cuantiosos daños en materia de infraestructura de la vía Panamericana y las viviendas cercanas al peaje.

En Balboa, la acción terrorista dejó a cinco personas lesionadas tras la onda expansiva, cuatro de ellas que registraron afectaciones por aturdimiento fueron dadas de alta mientras que un ciudadano que presentó politraumatismos fue remitida a un hospital de Popayán.

Además, se registró un hostigamiento contra la fuerza pública en Totoró a plena luz del día y en medio de la comunidad. El hecho que sería responsabilidad de la estructura Dagoberto Ramos obligó a la alcaldía a adoptar medidas como ley seca para evitar s alteraciones al orden público y salvaguardar la vida de la población.

El Ejército Nacional y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, resaltaron que el uso de explosivos en zonas residenciales y en las proximidades de infraestructura médica vulnera de manera directa el DIH, que, entre otras cosas, prohíbe poner en riesgo a bienes protegidos y a la población civil.

Leonardo González, director de Indepaz expresó que los tres hechos en diferentes zonas del Cauca pusieron en riesgo a la población civil.

“Hay que decirlo con claridad, ningún objetivo militar justifica poner en peligro indiscriminado a las comunidades. El Derecho Internacional Humanitario establece límites que todos los actores armados deben respetar”, dijo el director.

Por su parte, la Tercera División del Ejército Nacional señaló que el uso indiscriminado de explosivos constituye amenazas directas para la población civil y una flagrante violación del DIH.

Particularmente sobre los hechos perpetrados en el municipio de Balboa, el Ejército aseveró que “es especialmente reprochable que estas acciones pongan en peligro las instalaciones hospitalarias, considerados bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”.

Las autoridades militares para evitar nuevas alteraciones al orden mantienen el despliegue de tropas en los municipios afectados e invitaron a la población a denunciar cualquier situación sospechosa que permita evitar acciones terroristas.