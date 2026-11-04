Cinco presuntos integrantes de las disidencias se entregaron a la Armada Nacional en el Cauca

Los implicados también entregaron prendas y material de campaña con insignias alusivas al frente 30 de las disidencias de las Farc. Crédito: Armada Nacional.

Timbiquí - Cauca

Cinco presuntos integrantes de la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas de las disidencias de las Farc dejarán de delinquir en la costa pacífica caucana luego de su sometimiento voluntario ante la Armada Nacional, situación que impacta la capacidad logística criminal de este grupo armado ilegal en el municipio de Timbiquí.

La Armada resaltó que “El resultado se produjo en el sector Calle del Pueblo, municipio de Timbiquí, Cauca, como resultado de la presión operacional ejercida por la Institución Naval mediante operaciones fluviales y labores de inteligencia de combate, articuladas con las campañas del Equipo Móvil de Atención al Desmovilizado”.

Los hombres se entregaron al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42. La acción deja a y dejan fuera de servicio un arsenal compuesto por cinco fusiles de asalto, dos pistolas, 35 proveedores, 1.463 cartuchos de munición, equipos de comunicación y una embarcación acondicionada para el despliegue sobre los afluentes de la zona.

El comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, coronel Edilberto Restrepo Pérez, explicó que “los cinco sujetos con edades de entre 21 y 40 años manifestaron haber pertenecido entre dos y 10 años a la estructura armada ilegal”.

Los implicados también entregaron prendas y material de campaña con insignias alusivas al frente 30 de las disidencias de las Farc.

El oficial sostuvo que la entrega restringe el accionar delictivo de este grupo armado en las localidades de la costa pacífica.

La institución inició la ruta del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y ratificó la continuidad de los controles fluviales en la costa pacífica del Cauca.