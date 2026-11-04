Capturan a mujeres señaladas de hurtar un bolso con $500.000 en efectivo en el Malecón del Río

Mujeres capturadas en el Malecón del Río por el hurto de un bolso. Foto: Policía Nacional.

Dos mujeres fueron capturadas señaladas del hurtar un bolso en el Malecón del Río que en su interior tenía $500.000 y una tarjeta débito. La Policía indicó que funcionarios alertaron a varios uniformados de estos hechos.

“Al llegar, una de las víctimas señaló a dos mujeres como presuntas responsables de la sustracción de un bolso que contenía dinero en efectivo y otros elementos personales”, indicó la Policía.

Las dos mujeres capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por el delito que se le atribuye.

Por su parte, la General Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana destacó la reacción de los uniformados.