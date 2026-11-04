Accidente de bus en la vía Panamericana deja dos muertos y diez heridos en Cauca

Rosas, Cauca. Dos personas murieron y diez más resultaron heridas en un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada de este miércoles sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Rosas, al sur del Cauca.

El siniestro ocurrió en la vereda Chontaduro, donde un bus afiliado a la empresa Flota Magdalena colisionó contra un tractocamión cuando transitaba por este importante corredor vial que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño.

De manera preliminar, las autoridades investigan una posible falla mecánica en el sistema de frenos del vehículo de servicio público. Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el Hospital de Rosas y posteriormente remitidos a centros asistenciales de Popayán para recibir atención especializada.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Rosas, teniente Víctor Mario Valencia, explicó que la emergencia obligó a activar la coordinación entre los organismos de socorro y las entidades de salud para atender a las víctimas.

“Se activaron los protocolos de emergencia junto al equipo de respuesta de la concesión vial. Se hizo la coordinación para la atención de los lesionados y el control de la situación en el lugar del accidente”, indicó.

El oficial también advirtió que el lugar donde ocurrió el siniestro es uno de los puntos más complejos de este corredor nacional.

“Este sector es uno de los más peligrosos que hay sobre la vía Panamericana entre el río Quilcacé y el río Patía”, señaló.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca, el bus cubría la ruta Popayán-Ipiales al momento del accidente. De momento no se ha revelado la identidad de las dos personas fallecidas.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, continúan las labores para retirar los vehículos involucrados y restablecer completamente la movilidad sobre la vía Panamericana.