Carlos de Hart retira su candidatura a la presidencia de la ANDI

Caracol Radio había conocido en primicia que la terna para aspirar a la presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) tras la renuncia de Bruce Mac Master estaría compuesta por Juan Camilo Nariño, Luz Stella Murgas y Carlos de Hart.

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Pero recientemente se dio a conocer que este último, Carlos de Hart presentó su renuncia a la carrera por la presidencia de la ANDI.

¿Cuáles son los motivos?

Por medio de una carta de tres páginas hace reflexiones sobre la necesidad de tener una independencia con respecto a los poderes, refiriéndose al Gobierno.

Dice que nunca se enteró por parte de la Junta ni por parte de la persona que estaba manejando la selección sobre su candidatura, al contrario, lo hizo a través de los medios de comunicación, por lo que prefiere retirar su candidatura.

De Hart planteó que la selección del próximo presidente ejecutivo debe partir de un acuerdo sobre el mandato institucional, la autonomía con la que deberá ejercer el cargo y el respaldo que recibirá de la Junta para defender la independencia de la Asociación.

El empresario advirtió que, de renunciar a su independencia, la ANDI perdería su razón de ser y su capacidad de representar libremente los intereses legítimos de sus afiliados.

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¿Quién es Carlos De Hart?

Empresario y exviceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue gerente seccional de la ANDI en Santander y Norte de Santander y fue su secretario general.

¿Por qué renunció Bruce Mac Master?

Hay que recordar que el pasado 1 de octubre, Mac Master presentó su carta de renuncia en la que señaló que se va entre otros asuntos, por “circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación, con potenciales efectos adversos sobre sus afiliados y sobre sus funcionarios”.

El ahora expresidente de la ANDI aseguró que “múltiples presiones han afectado” la capacidad de la asociación de actuar libremente.

Y es que se señaló que hubo presiones por parte del Gobierno que llevaron a la salida del Mac Master, pues no estarían de acuerdo con ese nombramiento y lo habrían vetado de reunirse con ministros y con el presidente.

De hecho, Mac Master agregó que, a pesar de los esfuerzos de mantener el diálogo abierto entre la ANDI, el Gobierno y otros actores, estos “resultaron infructuosos”.

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