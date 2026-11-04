Alertan por amenazas y hostigamientos contra integrantes de consejo comunitario en Plato, Magdalena

Magdalena

Las amenazas y situaciones de hostigamiento contra integrantes del Consejo Comunitario Manuel Mañe Saumeth, ubicado en zona rural de Plato, Magdalena, encendieron las alertas por los riesgos que enfrenta esta comunidad, reconocida como sujeto de reparación colectiva.

La información fue revelada por la Defensoría del Pueblo, quien hizo presencia en el lugar “Acompañamos al Consejo Comunitario Manuel Mañe Saumeth, ubicado en zona rural de Plato, Magdalena, y reconocido como sujeto de reparación colectiva, para conocer las situaciones de amenazas y hostigamientos que ponen en riesgo la seguridad de sus integrantes, el ejercicio de sus liderazgos y la pervivencia de su identidad cultural”, expresó la entidad.

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Durante el encuentro también se revisaron posibles vulneraciones de derechos relacionados con la educación propia y la autonomía de la comunidad, teniendo en cuenta que las amenazas no solo representan un riesgo para la integridad de sus integrantes, sino que también pueden afectar sus procesos organizativos y culturales.