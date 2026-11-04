Nuevos equipos médicos buscan mejorar diagnósticos y atención en el hospital de Aracataca, Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

La incorporación de nuevos equipos biomédicos en el Hospital Luisa Santiaga Márquez de Aracataca busca mejorar la oportunidad de los diagnósticos, ampliar la capacidad de atención y reducir los desplazamientos de pacientes hacia otros municipios del Magdalena para recibir servicios de salud.

Entre los avances se destaca la puesta en funcionamiento de un equipo móvil de Rayos X, que permitirá obtener imágenes en tiempo real y agilizar su lectura por parte del especialista, reduciendo los tiempos de espera para los pacientes.

Asimismo, se implementaron elementos de protección para garantizar mejores condiciones de seguridad a los profesionales durante la atención.

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Estas inversiones representan un avance para la atención de los habitantes de Aracataca y municipios cercanos, especialmente para quienes requieren exámenes diagnósticos, tratamientos y servicios especializados sin tener que trasladarse hasta Santa Marta u otras ciudades.