Vuelo Cali-Madrid completa más de 24 horas de retraso por fallas técnicas en la aeronave
Un vuelo de la aerolínea World2Fly, que cubría la ruta entre Cali y Madrid, tuvo que ser reprogramado debido a dificultades técnicas presentadas en la aeronave, situación que mantiene afectados a cientos de pasajeros en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Cali, Valle del Cauca
De acuerdo con fuentes de la terminal aérea, el avión, un Airbus A350 con capacidad para más de 400 pasajeros, permanece a la espera de que la aerolínea complete los trabajos técnicos necesarios para garantizar su operación. La aerolínea adelanta las reparaciones con la instalación de un repuesto y deberá superar las pruebas correspondientes antes de autorizar el despegue.
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La expectativa es que, una vez superadas las pruebas correspondientes, el avión pueda despegar este martes 3 de noviembre antes del mediodía con destino al aeropuerto de Madrid-Barajas, en España.
Mientras se resuelve el inconveniente, la aerolínea ha brindado hospedaje, transporte y alimentación a los pasajeros afectados. Además, avanza en el proceso de compensación económica, de acuerdo con las disposiciones de la normativa aeronáutica.
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La salida definitiva dependerá de que la aeronave supere las verificaciones técnicas y quede en condiciones de operar con seguridad.