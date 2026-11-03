Autoridades mantienen monitoreo en Cali y el Valle tras fuerte sismo con epicentro en Tolima

Cali, Valle del Cauca

El sismo de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, que se registró durante la madrugada de este martes, también se sintió con fuerza en Cali y varios municipios del Valle del Cauca, donde despertó a los ciudadanos y llevó a algunas personas a evacuar sus viviendas y unidades residenciales como medida preventiva.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, informó que, tras el movimiento telúrico, se desplegaron equipos para acompañar a la ciudadanía y realizar recorridos con los organismos de socorro, con especial atención en las 85 edificaciones que tienen autorización de demolición por los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. El funcionario indicó que preliminarmente no se registran nuevas emergencias ni afectaciones en las estructuras.

A nivel departamental, la Gobernación del Valle activó su sala de monitoreo y mantiene comunicación con los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro para verificar posibles novedades en los municipios, entre ellos Buenaventura, El Cairo, Roldanillo y Calima El Darién, que registraron mayores afectaciones durante el terremoto de agosto.

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“A esta hora, podemos dar un balance preliminar sin afectaciones hasta el momento registradas o reportadas por parte de organismos de socorro y coordinadores municipales”, indicó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.

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Aunque el movimiento generó alerta entre los ciudadanos, las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma, seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.