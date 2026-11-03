Unidad para las Víctimas avanza en ayudas humanitarias para familias indígenas desplazadas en Nuquí

Situación de desplazamiento forzado a 500 miembros de la comunidad Villa Nueva de Chocó

Colombia

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en trabajo conjunto con la Alcaldía de Nuquí avanzan en acciones para consolidar el censo de la población desplazada de Villa Nueva.

Teniendo en cuenta la información presentada por las entidades competentes, el próximo 3 de noviembre de 2026 el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) entregarán los resultados de las víctimas afectadas, además de definir la metodología para la entrega efectiva de las ayudas humanitarias.

De esta forma se podrá identificar el número concreto de familias afectadas, y determinar acciones que atiendan las necesidades específicas de las niñas, los niños, las mujeres y las personas mayores, teniendo en cuenta la autonomía y las prácticas culturales de las comunidades indígenas.

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Además de la asistencia material, la respuesta de las entidades competentes deben contemplar el acompañamiento psicosocial y el acceso a los servicios de salud.

“Nuestra prioridad es atender a las familias desplazadas y contribuir a la garantía de sus derechos. (...) Esta respuesta debe construirse con las autoridades indígenas y responder a las necesidades de las comunidades”, indicó Jensy Osorio Porras, directora general de la Unidad para las Víctimas.

La función del CTJT

El Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) coordina, articula y da seguimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado en el ámbito territorial. Con un espacio de concertación y toma de decisiones orientado a identificar necesidades, definir acciones y establecer compromisos institucionales para garantizar los derechos de las víctimas.

Pese a que la Defensoría del Pueblo dio el reporte inicial de 500 personas indígenas de Villa Nueva, dando cumplimiento a la Alerta Temprana 009 de 2024. Esta cifra es preliminar y deberá contrastarse con el censo municipal.

La Unidad para las Víctimas ha priorizado la atención de la emergencia en Nuquí y concentra sus esfuerzos para brindar una respuesta oportuna, con enfoque étnico y diferencial.

La intervención de la entidad junto con las autoridades competentes, busca contribuir a la garantía efectiva de los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.

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