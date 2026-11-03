Dos soldados asesinados y cinco militares heridos en medio de ataque del ELN en Chocó

Dos soldados profesionales fueron asesinados y otros cinco militares resultaron afectados tras una serie de ataques con drones cargados con explosivos, perpetrados por el ELN contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, en zona rural de San José del Palmar, Chocó.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, los hechos se registraron entre el 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, en el sector comprendido entre Juntas de Tamaná y La Italia. En ese lugar, las unidades militares fueron objeto de ataques indiscriminados y constantes con aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos.

Desde el primer momento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantuvo sobrevuelos en la zona para facilitar la extracción de los uniformados que permanecían en el lugar y su posterior evacuación hacia centros médicos para recibir atención.

El Ejército rechazó el ataque, que calificó como una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y confirmó que activó los protocolos de acompañamiento integral para las familias de los dos militares asesinados.

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Este hecho se suma a la cadena de acciones terroristas registradas durante el fin de semana en el país. En Planadas, Tolima, un atentado con una volqueta acondicionada para lanzar cilindros explosivos dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses, y 17 personas heridas. También se reportaron ataques con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en distintas regiones. Frente a este panorama, el Ejército aseguró que mantendrá el despliegue de sus capacidades para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil.

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