El voto latino en Estados Unidos: entre el respaldo a Trump y el desencanto con sus políticas

Hoy, 3 de noviembre, los votantes estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso. Entre los latinos, compartir un idioma o una historia migratoria no significa necesariamente tener la misma postura política.

Johnny Cardona, un vendedor nacido en Estados Unidos, se identifica como republicano, pero en esta ocasión manifiesta su intención de apoyar a los candidatos demócratas.

“Aquí están deportando a muchas personas que no quieren ser expulsadas, personas que nos benefician. ¿Por qué los latinos quieren que nos deporten de aquí, si los latinos somos fuertes?”, comentó.

José Gallano es cubano y también se dedica a las ventas. Él también votó por Trump, asegura que seguirá apoyando a los republicanos y afirma estar de acuerdo con las políticas de este gobierno.

El 72 % de los votantes latinos registrados considera que el gobierno está haciendo demasiado en materia de deportación de inmigrantes. Sin embargo, entre quienes apoyan a los candidatos republicanos al Congreso, 8 de cada 10 consideran que el gobierno está haciendo lo correcto o que debería hacer aún más.

La economía es otra preocupación compartida. Una de las encuestas del Centro de Investigaciones Pew, publicada en octubre, encontró que el 86 % de los votantes latinos registrados considera que la economía es un tema muy importante a la hora de decidir su voto para el Congreso.

Manuel Santander es contador y agente de seguros. Considera que las políticas públicas del gobierno sí influyen en la economía. Pero, incluso cuando coinciden en identificar el problema, pueden estar en desacuerdo sobre quién tiene la solución.

John Papeleo votó por Donald Trump. Hoy cuestiona sus políticas y quiere que también haya demócratas en el Congreso.

“La verdad es que la política que está aplicando en este momento tengo que aguantarla, porque no cambio este país por nada”, señaló.

Hoy, esas prioridades se ponen a prueba en las urnas. Lo que está en juego es quién tendrá el control del Congreso y con qué margen contará Donald Trump para impulsar su agenda durante los próximos dos años.