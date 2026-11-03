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Estados Unidos decide sobre el control del Congreso ¿Qué está en juego?

Hoy los republicanos tienen la mayoría: 53 contra 47. Para quitarles el control, los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos. ¿Por qué cuatro y no tres? Porque si el Senado queda empatado 50 a 50, desempata el vicepresidente JD Vance, que es republicano.

El Cook Political Report, uno de los analistas independientes más respetados, considera siete carreras como una moneda al aire. Seis de ellas están hoy en manos republicanas. La séptima es Michigan, el único escaño demócrata en esa lista.

Empecemos por Texas, donde los demócratas no ganan un escaño en el Senado desde 1988. El demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton están empatados a 49 puntos en la última encuesta de Fox News.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown aparece adelante, por entre tres y cinco puntos, sobre el republicano Jon Husted.

En Maine, la veterana Susan Collins, la única republicana que busca la reelección en un estado que ganó Kamala Harris, está prácticamente empatada con el demócrata Troy Jackson.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola lideró las encuestas de octubre frente al senador Dan Sullivan. Y en Iowa, Kansas y Nebraska, donde compite el independiente Dan Osborn, las diferencias son de apenas uno o dos puntos.

Pero no solo se vota por el Congreso. Treinta y seis estados y tres territorios eligen gobernador. Hoy los republicanos tienen 26 gobernaciones y los demócratas 24, y cada partido defiende 18. En 16 estados el gobernador actual no está en la boleta, por límite de mandatos o porque se retira.

El resultado de este martes dirá si los votantes respaldan o castigan al gobierno. Y definirá el escenario para los dos años que le quedan al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.