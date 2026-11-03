Entregan el nuevo Centro de Salud de Gaira después de casi diez años de espera

Después de cerca de diez años de espera, Gaira cuenta nuevamente con un centro de salud propio. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, realizó la entrega de la nueva infraestructura, que busca mejorar la atención médica de los habitantes de este corregimiento y de otros sectores de la localidad Tres.

El centro contará con servicios de urgencias, medicina general y especializada, pediatría, odontología, enfermería, farmacia, laboratorio clínico, vacunación y atención ginecológica, entre otros. Para garantizar la prestación de estos servicios, dispondrá de un equipo de 35 profesionales de la salud al servicio de toda la comunidad.

La construcción comenzó en abril de 2022, durante la administración de Virna Johnson, con un contrato inicial de $3.548 millones y un plazo de ejecución de diez meses. Sin embargo, la obra acumuló retrasos, prórrogas y dificultades técnicas que impidieron su entrega en la fecha prevista. En noviembre de 2024, la Procuraduría formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto.

En mayo de 2025, el alcalde Carlos Pinedo ordenó liquidar el contrato ante los incumplimientos del contratista. A partir de entonces, su administración adelantó la revisión de los trabajos pendientes y las gestiones técnicas y jurídicas para completar las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

Durante la entrega, Pinedo aseguró que la comunidad llevaba años esperando esta infraestructura y atribuyó la demora a problemas de administraciones anteriores. “Esta tragedia comenzó en 2015 en toda la ciudad de Santa Marta. La irresponsabilidad de los mandatarios de turno originó que, después de tantos años, apenas se esté entregando el puesto de salud de Gaira”, manifestó.

Por su parte, el líder comunitario Diego García calificó la entrega como un resultado de la resistencia y la lucha de los habitantes, quienes durante años reclamaron la recuperación del servicio. “Es un hito en Gaira, es una obra grande que como hace mucho tiempo no sucedia en la comunidad, que dignifica y benficia a mas de 40 mil personas de la comunidad” señaló.

El gerente de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, Aroldo Pizarro, señaló que la entidad realizó una inversión cercana a los $500 millones en infraestructura para adecuar la sede y garantizar una atención digna.

La puesta en funcionamiento del centro representa un paso importante para mejorar el acceso a los servicios de salud en Gaira, especialmente para una comunidad que durante años tuvo que acudir a instalaciones provisionales.