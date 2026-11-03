50 mil pasajeros movilizó la Terminal de Transporte de Santa Marta durante el puente festivo
El movimiento de viajeros representó 2.329 despachos de buses que entraron y salieron de la Terminal desde el viernes 30 hasta última hora del lunes 2 de noviembre.
Santa Marta
Durante el puente festivo de Halloween, la Terminal de Transporte movilizó a 50 mil pasajeros. De acuerdo con el balance operativo, este flujo de usuarios equivale a 2.329 despachos de vehículos.
“Los planes logísticos de acompañamiento permiten que los pasajeros viajen seguros, a tiempo y sin ningún tipo de eventualidad”, expresó Rossana Rodríguez gerente de la Terminal.
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La operación contó con el acompañamiento y la articulación del componente logístico y operativo de la Terminal, con el propósito de facilitar la movilidad de los viajeros y garantizar una prestación organizada del servicio.
Es de recordar que, en Santa Marta ha puesto en marcha una estrategia de promoción para recuperar la confianza de los viajeros y de esta forma aumentar el número de turistas, especialmente en la temporada de fin de año que ya inicia.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...