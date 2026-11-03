50 mil pasajeros movilizó la Terminal de Transporte de Santa Marta durante el puente festivo

50 mil pasajeros movilizaron la Terminal de Transporte de Santa Marta durante el puente festivo/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

Durante el puente festivo de Halloween, la Terminal de Transporte movilizó a 50 mil pasajeros. De acuerdo con el balance operativo, este flujo de usuarios equivale a 2.329 despachos de vehículos.

“Los planes logísticos de acompañamiento permiten que los pasajeros viajen seguros, a tiempo y sin ningún tipo de eventualidad”, expresó Rossana Rodríguez gerente de la Terminal.

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La operación contó con el acompañamiento y la articulación del componente logístico y operativo de la Terminal, con el propósito de facilitar la movilidad de los viajeros y garantizar una prestación organizada del servicio.

Es de recordar que, en Santa Marta ha puesto en marcha una estrategia de promoción para recuperar la confianza de los viajeros y de esta forma aumentar el número de turistas, especialmente en la temporada de fin de año que ya inicia.