Magdalena une esfuerzos con Parques Nacionales y Minambiente, para promover un ecoturismo sostenible

Santa Marta

La Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, firmó un memorando de entendimiento con la directora de Parques Nacionales, Sandra Bessudo, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y estrategias de conservación para promover un ecoturismo sostenible en los parques que hay en el Departamento.

La medida impactará de manera positiva sobre el Parque Nacional Tayrona, el Vía Parque Isla de Salamanca, el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta y el parque Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistemas de diferentes altitudes en el que hay un sinnúmero de especies endémicas y una riqueza en biodiversidad.

“Es importante tener a todas estas personas que quieran tener esas experiencias de turismo de naturaleza, de biodiversidad, cultural responsable. En la medida que podamos hacer todas las coordinaciones y esfuerzos lograremos el desarrollo que necesitamos en el departamento en materia ecoturística”, dijo la directora de Parques Nacionales, Sandra Bessudo.

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Sobre el acuerdo la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra dijo: “Estamos complacidos de hacer este acuerdo interinstitucional, tenemos una riqueza en el departamento que muchas personas desconocen, pero que los extranjeros quedan maravillados con todo lo que tenemos”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié señaló que para el Gobierno de la Patria Milagro del presidente Abelardo de la Espriella todas estas acciones son importantes y para eso se reunió con el presidente del Senado, Honorio Enríquez, y distintos representantes del sector gremial turístico para encontrar una ruta de trabajo articulada que permita un desarrollo amigable con el medio ambiente.